Baden-Württemberg will den Katastrophenschutz im Land verbessern

Baden-Württemberg will die Bevölkerung besser vor Katastrophen schützen. Übungen mit der Bevölkerung und neue Sirenen sollen helfen.

Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen soll in Baden-Württemberg die Einführung eines sogenannten 24-Stunden-Monitoringsystems geprüft werden. Das geht aus Unterlagen für die Kabinettssitzung am Dienstag hervor, die dem SWR vorliegen.

Bei einem solchen Monitoringsystem sollen unterschiedliche Daten von prognostizierten Niederschlagsmengen ausgewertet werden. So soll es möglich sein, die Bevölkerung rechtzeitig warnen.

Noch Mitte Juli hatte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) im SWR betont, dass das Land in Sachen Katastrophenschutz gut aufgestellt sei. Wieso man allerdings in früherer Zeit Sirenen abmontiert habe, hätte er nie verstanden. Mehr dazu sehen Sie hier im Video-Beitrag:

Übungen mit der Bevölkerung

Ein weitere Baustein bei der Warnung der Bevölkerung sollen Sirenen sein. Der Landesanteil aus dem Sirenen-Förderprogramm des Bundes - rund 11 Millionen Euro - soll daher dafür genutzt werden, um neue Sirenen anzuschaffen und den Sirenen-Alarm zu verbessern.

Neben der Verbesserung von Warnsystemen soll auch das Verhalten in einer Gefahrensituationen trainiert werden. Damit sich die Menschen besser auf Gefahrensituationen vorbereiten können, sind in Baden-Württemberg ab dem kommenden Jahr Katastrophenschutz-Übungen mit der Bevölkerung geplant.