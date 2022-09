per Mail teilen

Fünf Tage lang wird in Bühl die süße blaue Frucht gefeiert, die die Stadt im Landkreis Rastatt einst als Obstbauregion bekannt gemacht hat.

Nach einer coronabedingten Zwangspause findet das Zwetschgenfest in Bühl in diesem Jahr zum 73. Mal statt. Zum ersten Mal wurde es 1927 als Erntedankfest veranstaltet. Den Besucherinnen und Besuchern wird bis einschließlich Montag ein volles Programm geboten: von Live-Musik auf mehreren Bühnen über einem Vergnügungspark bis zum Weindorf. Außerdem startet am Sonntag ab 14 Uhr der Umzug mit Zwetschenkönigin Jessica durch die Innenstadt.

"Wir freuen uns alle darauf, das Fest mit seiner ganzen Strahlkraft wieder aufblühen zu lassen."

Zehntausende Besucher zum Zwetschgenfest erwartet

Über die Festtage hinweg stehen zudem die verschiedenen Städtepartnerschaften im Fokus. Dazu gibt es unter anderem eine Fotoausstellung über die Region Kalarasch in der Republik Moldau, mit der Bühl seit mehr als 30 Jahren verbunden ist.

Außerdem wird es die Bühler Zwetschge in verschiedenen Variationen zum Essen und zum Trinken geben - 18 Stände stehen dazu bereit. Die Stadt rechnet in diesem Jahr wieder mit zehntausenden Besuchern.