Ein über 100 Jahre alter Zwetschgenbaum bei Baden-Baden hat viele Jahre keine Früchte mehr getragen. Jetzt wachsen dort wieder saftige Zwetschgen - zur Freude von Lucia Förderer.

Wenn Lucia Förderer ihren alten Baum im Garten ansieht, strahlt sie über das ganze Gesicht. "Es ist unvorstellbar", sagt sie - und ist glücklich über die reiche Ernte, die sie dieses Jahr von ihrem Zwetschgenbaum einholen kann.

"Es ist einmalig für mich, ja. Ich wache auf und freue mich und abends schlafe ich ein und freue mich."

Erinnerung: Zwetschgenbaum war Teil der Kindheit

Ihr ganzes Leben hat Lucia Förderer mit ihrem Baum verbracht. Schon aus Kindertagen hat sie Erinnerungen an ihn. Sie hat auf dem Baum gespielt, sich dort versteckt und natürlich auch seine Zwetschgen gegessen.

In der Zeit des zweiten Weltkrieges soll der Baum der Familie besonders geholfen haben, erinnert sich die heute 87-Jährige. "Da haben wir davon gelebt. Wir haben viele Sachen damit kochen können." Auch heute verwendet die Ebersteinburgerin gerne die Früchte ihres Baumes, um beispielsweise Kuchen, Marmelade oder Kompott zu machen.

Der 100 Jahre alte Zwetschgenbaum trägt wieder Früchte. SWR Tabea Spengler / Markus Bender

Zwetschgenbaum im Garten drohte umzukippen

Vor einigen Jahren Stand die Zukunft des Baums buchstäblich auf der Kippe. Durch die Hanglage des Grundstücks und den felsigen Boden hat sich der Baum mehr und mehr zur Seite geneigt.

Nachdem der Baum nach zwei Jahren Kippzeit in so starke Schräglage geraten war, dass er beinahe umgefallen wäre, hat Lucia Förderer eingegriffen. "Wir haben die Krone abgeschnitten", erinnert sie sich.

Schwacher Baum gewinnt neue Stärke

Aus dem abgeschnittenen Baumstumpf ist der Baum zu dem gewachsen, was man heute sehen kann. Für Lucia Förderer ist das kaum begreiflich: "Also, dass er überhaupt noch Nahrung aufnimmt, das ist wunderbar", sagt die 87-Jährige - wenn sie daran denkt, wie geschwächt der Baum zwischenzeitlich war. Dass er nun so gesund ist und nach Jahren der Flaute so viele Früchte trägt, ist für sie ein klares Zeichen.

"Also ich bin der Meinung, wir sollten die alten Bäume pflegen."

Der Stamm des alten Zwetschgenbaums muss abgestützt werden. SWR Tabea Spengler / Markus Bender

Lucia Förderer: Alte Bäume müssen erhalten bleiben

Lucia Förderer setzt sich leidenschaftlich für die Natur ein. Auch im Dialog mit anderen ist es ihr wichtig dafür zu sensibilisieren, dass die alten Bäume stehen bleiben. "Zumindest für die Tiere", meint sie.

An ihrem Baum wird die 87-Jährige auch in Zukunft festhalten. Auch wenn er wenige oder keine Früchte tragen sollte, möchte sie ihn bestmöglich unterstützen – sie möchte auch den Rest ihres Lebens mit dem Baum verbringen.