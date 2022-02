Zweiter Wahlgang bei Bürgermeisterwahl

Im zweiten Anlauf wird am Sonntag in Bad Wildbad (Kreis Calw) ein neuer Bürgermeister gewählt. Im ersten Wahlgang hatte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht. Mit 46 Prozent hatte der erfolgreichste Bewerber, Marco Gauger, den Sieg nur knapp verpasst. Nun geht der 33-Jährige, derzeit Referent des Oberbürgermeisters von Freudenstadt, als Favorit in die Stichwahl. Gegen ihn treten noch vier weitere Kandidaten an, darunter der ehemalige Bürgermeister von Bad Liebenzell, Dietmar Fischer. Er hatte als Zweitplatzierter 25 Prozent der Stimmen erhalten. Die Wahl in der Kurstadt mit ihren rund 10.000 Einwohnern wurde notwendig, weil der bisherige Rathauschef Klaus Mack in den Bundestag gewählt wurde - als Nachfolger des langjährigen CDU-Abgeordneten Hans-Joachim Fuchtel.