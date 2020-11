per Mail teilen

Ein Erzieher soll in einem Rastatter Kindergarten Kinder missbraucht haben. Jetzt ermittelt die Baden-Badener Staatsanwaltschaft gegen einen zweiten Verdächtigen, einen ehemaligen Praktikanten.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte dem SWR, dass sie Ermittlungen gegen einen Jugendlichen wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauchs eingeleitet hat. Bei dem Jugendlichen handelt es sich um einen ehemaligen Praktikanten der Kindertagesstätte in Rastatt-Wintersdorf.

Praktikant soll an Missbrauch beteiligt gewesen sein

Er soll an mindestens einer der bekannt gewordenen Taten im Frühjahr 2020 beteiligt gewesen sein. Anders als der Hauptverdächtige wurde der Jugendliche nach einer Hausdurchsuchung jedoch nicht in Untersuchungshaft genommen. Der 50-jährige Hauptverdächtige, ein Erzieher, sitzt seit Anfang September in Untersuchungshaft und wartet auf seine Anklage.

Erzieher soll jahrelang Kinder missbraucht haben

Der Mann steht unter Verdacht zwischen Januar 2017 und Juli 2020 mehrere Kinder sexuell missbraucht zu haben. Zuvor soll der Mann in einem anderen Kindergarten in Rheinau gearbeitet haben.