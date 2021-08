Am zweiten bundesweiten Streiktag der Lokführer-Gewerkschaft GDL kommt es auch im Raum Karlsruhe erneut zu Einschränkungen. Wie am ersten Streiktag auch, kann es auf mehreren S-Bahn Linien zu Fahrtausfällen und Verspätungen kommen, so die Albtalverkehrsgesellschaft (AVG). Die Linien der Verkehrsbetriebe Karlsruhe im Stadtgebiet seien hingegen nicht von dem Streik betroffen. Die GDL will ihren Streik bis Mittwochfrüh fortsetzen.