Zwei Verletzte nach Streit in der Karlsruher Innenstadt

Die Auseinandersetzung eskalierte am Nachmittag vor einer Gaststätte auf der Karlsruher Kaiserstraße in der Nähe des Marktplatzes. Laut einer Polizeisprecherin war ein Messer im Spiel. Mehrere Streifenfahrzeuge und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Ein Verletzter wurde ins Krankenhaus gebracht. Rund einen Kilometer vom Tatort entfernt, in der westlichen Innenstadt, wurden kurz darauf zwei Personen festgenommen. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist laut Polizei bislang unbekannt. Möglicherweise kannten sich die Beteiligten. Eine Gefahr für Unbeteiligte habe nicht bestanden. Die Ermittlungen laufen.