Ein Autofahrer hat in der Karlsruher Innenstadt am Samstagabend verbotenerweise versucht, an einer Straßenbahnstrecke zu wenden. Laut Polizei übersah er dabei offenbar die herannahende Tram. Der Straßenbahnfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er rammte das Auto auf der Fahrerseite und schob es noch mehrere Meter vor sich her. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Autofahrer und seinen Beifahrer aus dem Wrack befreien. Die beiden wurden schwer verletzt.