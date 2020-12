Nach zwei rätselhaften Todesfällen im Enzkreis ermittelt die Polizei. Nach übereinstimmenden Medienberichten hatten Spaziergänger das Paar am Samstag bewusstlos im Wald gefunden.

Offenbar handelt es sich bei den Toten um einen 55-jährigen Mann und seine 52-jährige Ehefrau. Medienberichten zufolge sollen sie möglicherweise im Wald Brennholz gesammelt haben.

Giftige Gase in einer Senke?

Im Auto des Ehepaares wurden eine Säge und Holz gefunden. Wie die Polizei am Montag bestätigte, verstarben beide im Krankenhaus. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Es gebe keine sichtbaren Verletzungen oder Hinweise auf eine Gewalttat. Die beiden lagen in der Nähe eines Tümpels. Experten sollen nun Bodenproben untersuchen. Dabei soll auch geprüft werden, ob sich möglicherweise giftige Gase in der Senke gebildet hatten, in der das Paar gefunden wurde.

Eine Gefahr für die Bevölkerung habe bereits am Samstag nicht bestanden, so die Polizei.