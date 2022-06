Bei einem Unfall in Baden-Baden sind am Mittwoch zwei Arbeiter schwer verletzt worden. Die beiden Männer arbeiteten am Mittag im Keller des Baden-Badener Festspielhauses an einer Fernwärmeleitung. Aus bislang ungeklärter Ursache trat aus der Leitung heißes Wasser aus. Die Verletzungen der Männer waren nach Angaben der Polizei so schwerwiegend, dass auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Die Ermittlungen zur Ursache dauern noch an.