19-Jähriger begeht zweimal Unfallflucht in Karlsruhe

Ein 19-jähriger Autofahrer hat in Karlsruhe zwei Verkehrsunfälle verursacht und jeweils Unfallflucht begangen. Erst einen Tag später meldete er sich bei der Polizei.

Wie die Polizei in Karlsruhe am Dienstag mitteilte, kam es bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu den beiden Unfällen. Der 19-jährige war demnach in der Karlsruher Südstadt unterwegs und rammte ein Auto, das vor ihm fuhr. Die beiden Insassen und der Unfallverursacher wurden dabei leicht verletzt.

Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht

Trotzdem fuhr der 19-jährige laut Polizei weiter, geriet kurz darauf in den Gegenverkehr und prallte mit einer weiteren Fahrerin zusammen, die ebenfalls leicht verletzt wurde. Rettungskräfte brachten die 28-Jährige vorsorglich ins Krankenhaus. Auch hier setzte der junge Mann seine Fahrt fort.

19-Jährigen erwartet Anzeige

Am Sonntagmittag meldete sich der 19-Jährige dann selbst bei der Polizei. Er gab an, wohl unter Alkoholeinfluss die Unfälle verursacht zu haben. Sein Auto wies entsprechende Schäden auf. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige, unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletztung. Seinen Führerschein musste er abgeben.