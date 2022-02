per Mail teilen

Zwei Männer wurden bei einem Unfall auf der Landesstraße 559 bei Stutensee am Mittwochmorgen lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei kam ein 61-jähriger Autofahrer von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und sein 31 Jahre alter Sohn wurden nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus gebracht.