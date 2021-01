Wegen versuchten Totschlags hat die Polizei zwei 22 und 24 Jahre alte Männer in einer Wohnung in Philippsburg festgenommen. Sie sollen bei einem Streit am Sonntag einen 26-Jährigen schwer verletzt haben. Das Opfer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Tatverdächtigen erlitten ebenfalls Verletzungen. Ablauf und Hintergrund der Tat sind noch unbekannt. Beide Beschuldigte haben sich bislang nicht zum Tatvorwurf geäußert.