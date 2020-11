per Mail teilen

In Baden-Baden werden seit dem vergangenen Samstag zwei Mädchen vermisst. Die beiden 15- und 12-Jährigen hatten sich während eines Ausflugs auf der Schwarzwaldhochstraße von ihrer Reisegruppe entfernt und sind seitdem verschwunden. Zuletzt gesehen wurden sie am Dienstag in der Nähe des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Laut Polizei waren die Mädchen schon früher mehrmals aus ihrer Unterbringung weggelaufen.