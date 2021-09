Zwei Karlsruher Abgeordnete verlassen den Bundestag

Jubel auf der einen Seite , Frust auf der anderen. Nicht nur in Berlin, sondern auch in Karlsruhe. Zoe Mayer von den Grünen und Parsa Marvi von der SPD haben am Sonntag zum ersten Mal den Einzug in den Bundestag geschafft. Währenddessen müssen sich zwei Abgeordnete aus Karlsruhe wieder aus Berlin verabschieden . Michel Brandt von den Linken und Ingo Wellenreuther von der CDU wurden abgewählt. Das tut den beiden weh, wie Teo Jägersberg feststellen konnte.

Ingo Wellenreuther hat 19 Jahre für die CDU im Bundestag gesessen. Heute, zwei Tage nach der Wahl, heisst es noch Wunden lecken. So richtig verarbeitet hat der 61 jährige das Ende seiner Bundestagskarriere noch nicht.

Michel Brandt ist mit 31 fast halb so alt wie Wellenreuther. Der frühere schauspieler am Badischen Staatstheater sass eine Wahlperiode für die Linken im Bundestag. Jetzt der Schock, nicht mal der vierte Platz auf der Landesliste reichte ihm, wieder den Sprung in den Bundestag zu schaffen.

Für Ingo Wellenreuther war es nicht die erste Niederlage seiner Laufbahn. Der CDU-Mann scheiterte als Oberbürgermeisterkandidat in Mannheim und in Karlsruhe. Doch diese Pleite , die war hausgemacht, sagt der frühere Richter und KSC-präsident. Zu viele Fehler hätte seine partei, die CDU gemacht. Dafür hat der 61 jährige jetzt mehr Zeit für seine Familie.

Während Wellenreuther schon langsam dem Rentenalter näherkommt, muss Michel Brandt von den Linken noch ein paar Jahrzehnte Geld für seinen Lebensunterhalt verdienen. Umso bitter für ihn, dass er jetzt aus dem Bundestag geflogen ist.Wie es beruflich weitergeht für ihn, das ist jetzt die Frage.

Also, der Politik will Michel Brandt auf jeden Fall trotz dieser Enttäuschung erhalten bleiben. Für Ingo Wellenreuther ist sie wohl vorbei, die politische Laufbahn.