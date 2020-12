Der Nachhaltigkeitspreis des Entwicklungsministeriums geht in diesem Jahr an gleich mehrere Gewinner aus der Region. Der Landkreis Karlsruhe wird gemeinsam mit der Stadt Landau in der Kategorie "Globale Partnerschaften" ausgezeichnet. Sie setzten sich mit kommunalen Partnerschaften in Ruanda und Brasilien an konkreten Lösungen für Straßenbeleuchtungen mit LED-Licht und dem nachhaltigen Bau von Schulen ein. Ausgezeichnet wurde auch das gemeinnützige Unternehmen AfB aus Ettlingen. Es hat sich auf die Aufarbeitung und den Weiterverkauf gebrauchter Hardware spezialisiert. Gleichzeitig setzt das Sozialunternehmen auf Inklusion: 45 Prozent der knapp 500 Angestellten sind schwerbehindert.