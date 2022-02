Landrat regt die 2-G-Regel auf freiwilliger Basis an

Geimpft oder genesen - die sogenannte 2-G-Regel sollte auf freiwilliger Basis überall im öffentliche Raum umgesetzt werden. Dieser Appell kommt vom Calwer Landrat Helmut Riegger. Grund sei der massive Anstieg der Coronazahlen. Ausgelastete Intensivstationen - und Pflegepersonal, das an seine Belastungsgrenzen stößt – das seien die direkten Folgen der in die Höhe schnellenden Fallzahlen, so Landrat Helmut Riegger. Im Kreisklinikum Calw müssten bereits wieder Operationen verschoben werden, um Ressourcen freizumachen für Covid-Erkrankte. Riegger appelliert daher jetzt an die Solidarität und Vernunft der Bürger. Betreiber von Freizeiteinrichtungen aller Art - von Hotels und Restaurants bis zu Kinos und Sportstätten - sollen freiwillig die 2-G-Regel anwenden. "Damit das Leben möglichst normal weiterlaufen kann und uns die vierte Welle nicht noch stärker trifft", so der Landrat.