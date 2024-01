Zwei Frauen geraten in Waschanlage aneinander

per Mail teilen

In einem Autowaschpark in Pforzheim ist es Dienstagabend zu einer handfesten Rangelei zwischen zwei Frauen gekommen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, fuhr eine Autofahrerin auf einer Fahrspur an anderen wartenden Fahrzeugen vorbei, um sich weiter vorne wieder einzureihen. Darüber war eine wartende Autofahrerin dermaßen verärgert, dass sie die Vorbeifahrende beleidigte, aus ihrem Fahrzeug ausstieg und auf die Geschädigte mit einer Handtasche einschlug. Danach ging sie wieder zurück zu ihrem Wagen. Die Geschädigte wurde durch die Tat leicht verletzt.