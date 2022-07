In Rheinmünster-Stollhofen im Kreis Rastatt hat es im Keller eines Mehrfamilienhauses in der vergangenen Nacht gebrannt - bereits zum zweiten Mal in dieser Woche. Laut Polizei soll ein Unbekannter kurz nach Mitternacht einen Fahrradreifen angezündet haben. Dadurch wurden Holzverschläge und Glasscheiben beschädigt. Wegen eines weiteren kleineren Brandes war die Feuerwehr in dem Wohnhaus bereits am Montagabend im Einsatz. Die Polizei prüft, ob ein Zusammenhang besteht.