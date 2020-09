per Mail teilen

Zum ersten Heimspiel des Karlsruher SC in der neuen Saison der 2. Fußball-Liga dürfen 1.200 Besucher ins Wildparkstadion. Das hat der KSC am Dienstag mitgeteilt. Zwei Drittel der Besucher sollen am Sonntag Mittag gegen Bochum auf der Haupt- und ein Drittel auf der provisorischen Nordtribüne Platz nehmen. Die durch Corona begrenzte Zahl der Tickets wird unter Mitgliedern und Dauerkartenbesitzern der letzten Spielzeit verlost.