Die Industrie- und Handeslkammer (IHK) Karlsruhe hat beim Landes-Wirtschaftsministerium einen Innenstadtberater zur Unterstützung der Einzelhändler in kleineren und mittleren Städten beantragt. Das wurde bei einer Pressekonferenz der IHK-Regionalkonferenz bekannt. Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) plädiert unter anderem dafür, die Innenstädte mehr als Bühne zu betrachten. Im Onlinehandel-Zeitalter müssten Städte mehr bieten, als nur Einkaufsmöglichkeiten. Baden-Baden will beispielsweise mit Kultur-Angeboten für kleinere Gruppen während der Pandemie wieder mehr Menschen in die Stadt locken.