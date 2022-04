per Mail teilen

Wie geht es weiter mit dem Busverkehr in der Region Pforzheim? Derzeit wird die Frage diskutiert, ob sich der Verkehrsverbund Pforzheim-Enz (VPE) einem größeren Verbund anschließen soll.

Der Pforzheimer Gemeinderat hat am Dienstag einem Gutachten zum Verkehrsverbund Pforzheim/Enzkreis zugestimmt. Es geht um die Frage, ob der Verkehrsverbund selbständig bleiben oder sich einem größeren Verbund anschließen soll. Der Enzkreis hatte dem Gutachten bereits am Montag zugestimmt.

Entscheidung über Zukunft des Verkehrsverbunds soll 2023 fallen

Auch die baden-württembergische Landesregierung plädiert längst für größere Einheiten. Ein einziges Ticket für eine deutlich größerer Region, das würde den ÖPNV attraktiver machen. Durch Synergieeffekte könnten Kosten gespart werden, so die Befürworter. Kritiker befürchten weniger Flexibilität und Kundennähe. Sollte das Gutachten sich für eine Fusion aussprechen, käme als Partner am ehesten der Karlsruher Verkehrsverbund in Frage, weil es zu ihm die größten Pendlerströme gibt. Eine Entscheidung soll im nächsten Jahr fallen.

Der VPE ist zwischen zwei großen Nachbarn eingezwängt

Gerade in den Grenzregionen zwischen den Verbünden benötigen Fahrgäste unter Umständen zwei verschiedene Fahrkarten, um an ein Ziel zu kommen. Wegen Formfehlern ist die Neuvergabe von Buslinien im vergangenen Jahr mehrfach gescheitert. Das hat die Diskussion über die Sinnhaftigkeit des VPE neu befeuert, der zwischen dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) und dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) liegt.

"Der auf Grund seiner kleinen Struktur nicht mehr zeitgemäße und überforderte VPE soll in einem der beiden Nachbarverbände aufgehen."

FDP und Grüne Liste für Fusion

Manche haben sich bereits deutlich für eine Fusion positioniert, wie etwa die Fraktionen von FDP und Grüner Liste im Pforzheimer Gemeinderat. Aber auch der Verkehrsclub Deutschland macht sich die Haltung der Landesregierung zu eigen, die sich grundsätzlich größere Einheiten im Land wünscht und eine Reduzierung der derzeit 21 Verkehrsverbünde fordert.