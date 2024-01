Leerstehende Geschäfte prägen das Bild der Innenstädte in Karlsruhe und Pforzheim. Die Corona-Pandemie hat einen großen Teil dazu beigetragen. Wie könnte die Zukunft aussehen?

Wer in den letzten Monaten in Karlsruhe oder Pforzheim in der Fußgängerzone unterwegs war, kennt die aktuelle Situation: Leerstehende Gebäude zeichnen ein trübes Bild, das nicht gerade Lust auf einen Shoppingnachmittag macht. Schuld daran hat vor allem die Corona-Pandemie. Auch das veränderte Einkaufsverhalten der Kunden und mehr Online-Shopping hinterlässt seine Spuren. Aber diese Tendenz sei schon vorher da gewesen, sagt Petra Lorenz, Präsidentin des Einzelhandelsverbands Nordbaden.

"Die Corona-Pandemie hat die Situation einfach nur beschleunigt."

Boulderhalle im Zentrum von Karlsruhe

Laut Dennis Fischer von der Karlsruhe Marketing und Event GmbH gibt es in der Haupteinkaufsstraße in Karlsruhe aktuell acht leer stehende Geschäfte. Eines davon ist das ehemalige Saturngebäude am Europaplatz. Doch hier gibt es schon Pläne: Es soll ein Mix aus Einzelhandel, Gastronomie und Freizeit entstehen. Geplant in dem Gebäude ist unter anderem eine Boulderhalle. Bisher gibt es die nur in den Randgebieten. Diese "Mischnutzung" sei die Zukunft, so Dennis Fischer.

"Das sind genau diese Mischungen, auf die es zukünftig ankommt. Auch um die Frequenz in der Innenstadt zu erzeugen, weil die Menschen nicht mehr nur zum Einkaufen in die Stadt kommen. Diese Zeiten sind vorbei."

Immobilieneigentümer entscheiden über Neuvermietung

Die Stadtverwaltungen haben nur wenig bis gar keinen Einfluss darauf, an wen die leer stehenden Geschäfte vermietet werden. Petra Lorenz sagt, wer einzieht, das regelt der Markt. Häufig sind die Mieten in Top Lagen wie der Karlsruher Kaiserstraße sehr hoch. Wenn Eigentümer diese senken würden, dann sinkt auch der Wert des Gebäudes.

"Das ist häufig ein langer Prozess, denn hinter den Vermietern stehen oft ganze Immobiliengesellschaften."

Petra Lorenz fordert mehr Gespräche zwischen den Städten und Immobilienbesitzern und hofft darauf, dass sich beide Parteien künftig entgegenkommen.

"Ich würde mir wünschen, dass viele Immobilienbesitzer die Sachlage erkennen und sagen, ich tue was für meine Stadt und setze mich mal zum Beispiel mit der Wirtschaftsförderung an einen Tisch und es gibt für alle eine gute Lösung."

Ähnliche Situation in Pforzheim

Im Zentrum von Pforzheim sieht die Situation ähnlich aus. Die Leerstands-Quote beträgt hier 5,5 Prozent, sagt Oliver Reitz vom Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim. Das sei ein ähnlicher Wert wie vor der Pandemie, allerdings dauere es deutlich länger bis die leer stehenden Flächen einen neuen Mieter finden.

"Jeder Leerstand ist einer zu viel."

Im Hintergrund laufen auch hier schon Planungen und Konzepte für die Weiterentwicklung der Innenstadt. Durch eine Haushalts-Befragung möchte die Stadt mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um das Zentrum attraktiver zu machen.

Bürger in Pforzheim können unterstützen

Die Stadt Pforzheim möchte mit der Umfrage unter den Bürgerinnen und Bürgern, die Stärken und Schwächen des Einzelhandels vor Ort feststellen. Vom 31. Januar bis 13. Februar kann sich jeder der möchte, an der Umfrage beteiligen.

Ein erster wichtiger Meilenstein in der Weiterentwicklung der Innenstadt von Pforzheim gilt der Spatenstich des Projekts "Schlossberghöfe", so ein Sprecher der Stadt. Das betrifft hauptsächlich die östliche Innenstadt zwischen Schlossberg und Enz. Hier finden sich etliche marode Nachkriegsbauten, Brachflächen die als Parkplätze dienen und eine breite Verkehrsschneise, die das Quartier in zwei Teile auftrennt. Das alles soll sich ändern. Die City Ost soll zu einem attraktiven Wohlfühlort werden, sagt Oberbürgermeister Peter Boch. Das Projekt gilt als das größte Bauvorhaben der letzten Jahrzehnte in Pforzheim.