Wie geht es weiter mit der Iffezheimer Galopprennbahn? Der Rennsportveranstalter Baden Racing hat zum 31.12.2020 den Pachtvertrag gekündigt. Jetzt sucht er dringend Investoren - bisher vergeblich.

Als Baden Racing im vergangenen Jahr den Pachtvertrag mit der Galopprennbahn kündigte, war der Schock groß. Mittlerweile hat der Rennsportveranstalter die Schlüssel zum Gelände zurückgegeben, zwei Trainer werden Iffezheim demnächst verlassen. Das historische Rennbahngelände liegt im Winterschlaf.

In den Büros wird allerdings gearbeitet. Die Stadt Iffezheim bemüht sich, Investoren zu finden und hat auch schon Kontakt. Laut Bürgermeister Christian Schmid sei das aber noch nicht spruchreif, es müsse noch viel verhandelt werden.

Ganzjähriges Konzept für Galopprennbahn?

Was aber schon durchgesickert ist: Ein Baden-Badener Großgastronom hat ein Konzept eingereicht, das vor allem den ganzjährigen Betrieb auf der Galopprennbahn sicherstellen soll. Das war bisher, neben der Corona-Krise, das Problem: Es wurde nur während der Galopprennen Geld verdient. Nun soll ein Dauerkonzept her.

Der Gastronom aus Baden-Baden hat offenbar noch weitere Partner aus der Region mit im Boot. Sie wollen gemeinsam eine Art Erlebniswelt auf dem Rennbahngelände in Iffezheim gestalten. Eine Gartenmesse, ein Klettergarten, Freizeitangebote für Familien und natürlich auch Kulinarisches. Die Traditionalisten zucken bei solchen Plänen zwar zusammen, aber andererseits kann es die Rennen in Zukunft nur dann geben, wenn sich das Gesamtprojekt rechnet.

Interessensgemeinschaft sucht nach Ideen

Auch in der Bürgerschaft gibt es Ideen. Es hat sich in Iffezheim eine Art Interessengemeinschaft von namhaften Persönlichkeiten aus der Region gebildet. Mit dabei ist unter anderem der frühere Iffezheimer Bürgermeister Peter Werler. Die Vorschläge aus dieser Richtung sind aber offenbar noch nicht sehr konkret.

Im Vorfeld gab es außerdem auch Gespräche mit dem Besitzer der Berliner Rennbahn Hoppegarten, Gerhard Schöningh. Er hatte offenbar darüber nachgedacht, in Iffezheim einzusteigen. Diese Pläne scheiterten allerdings.

Dennoch zeigt sich, dass viele Menschen an der Galopprennbahn hängen. Die Rennbahn gehört zur Geschichte Mittelbadens und es gibt offenbar viele Menschen, die sich wünschen, dass das auch in Zukunft so bleiben wird.