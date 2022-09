Zugvögel rasten in den Saalbachwiesen bei Hambrücken

Fast die Hälfte aller Vogelarten weist Verluste auf, so der NABU-Bericht "State of the World’s Birds 2022". Derzeit sieht man viele Vogelarten auf dem Weg in den Süden in den Saalbachwiesen bei Hambrücken.

Viele Vogelpopulationen sind stark dezimiert, jede achte Vogelart ist vom Aussterben bedroht. In Nordbaden kann man derzeit noch eine große Zahl seltener Vögel in der Wagbachniederung bei Waghäusel oder in der Saalbachniederung bei Hambrücken (Landkreis Karlsruhe) sehen. Wichtige Rastplätze für Zugvögel Beides sind wichtige Rastplätze etwa für Schnatterenten, Krickenten oder die seltene Moorente. Auch Limikolen oder Wattvögel machen in der Saalbachniederung Station, in den vergangenen Tagen wurden Zwergstrandläufer, Sandregenläufer, Alpenstrandläufer oder Bekassinen gesichtet. Die Saalbachniederung soll im kommenden Jahr Naturschutzgebiet werden. Zugvögel machen Zwischenstopp in der Saalbachniederung SWR Saalbachwiesen auf dem Weg zum Naturschutzgebiet Schutzzweck ist die Sicherung der wertvollen Grünland-, Gewässer und Feuchtbereiche der Saalbachaue, einschließlich des Flachwasserkomplexes bei der Zwölfmorgenschleuse, der extensiv genutzten Ackerflächen, der Mosaike unterschiedlicher Lebensräume sowie Brachen und Saumstrukturen, insbesondere mit ihren Austauschbeziehungen zum Wald. Alpen- und Kampfstrandläufer in der Saalbachniederung Pressestelle NABU Hambrücken Die Saalbachniederung ist ein einzigartiger und überregional äußerst bedeutsamer Rast- und Brutplatz der Vogelwelt und Lebensraum zahlreicher seltener und vom Aussterben bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Sie umfasst eine der größten noch zusammenhängenden Wiesenflächen der nordbadischen Rheinebene und stellt einen der letzten großen unzerschnittenen Landschaftsräume in dieser Region dar. Aus diesem Grund soll das Naturjuwel auch den höchsten Schutz als Naturschutzgebiet erhalten.

