Unbekannte Täter haben am Montagabend in Diedelsheim bei Bretten (Kreis Karlsruhe) Schottersteine auf die Schienen gelegt. Ein Güterzug musste notbremsen, der Zugverkehr war einige Zeit lahmgelegt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Güterverkehr.