Der Schneesturm über Teilen Deutschlands hat am Sonntag auch Auswirkungen auf den Zugverkehr ab Karlsruhe. So müssen laut Bahn, Reisende die Fernzüge nutzen, teilweise mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Besonders davon betroffen sind Verbindungen in Richtung Norden. Mehrere Züge mit Zielort Hamburg, Berlin oder Amsterdam können lediglich bis Frankfurt oder Köln fahren oder fallen ganz aus. In Richtung Süden gibt es Einschränkungen für Züge nach Chur und Interlacken.