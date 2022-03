per Mail teilen

Weil sich ein 24-Jähriger auf die Gleise stellte, musste ein ICE am Karlsruher Hauptbahnhof am Mittwoch eine Notbremsung einleiten. Verletzt wurde bei dem Vorfall laut Polizei niemand. Warum sich der Mann auf die Gleise begab, ist nicht bekannt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr zu.