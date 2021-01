per Mail teilen

Nach dem Ansturm in den vergangenen Tagen auf die Ausflugsziele Kaltenbronn und Sommerberg reagiert die Stadt Bad Wildbad nun mit verschärften Maßnahmen. Laut Pressemitteilung wird aufgrund der Gefahrenlage am 6. Januar und an weiteren stark frequentierten Tagen eine Zufahrt zum Kaltenbronn nicht mehr möglich sein. Für den Sommerberg sieht es ähnlich aus. Sobald der Parkplatz auf dem Sommerberg besetzt ist, wird die Zufahrt gesperrt.