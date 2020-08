Der Abriss der Zuckersilos in Waghäusel verzögert sich. Nach Angaben der Stadt mussten die beiden über 50 m hohen Türme in den vergangenen Tagen im Inneren von Zuckerresten befreit werden, weil sonst Explosionsgefahr bestanden hätte. Außerdem wolle die Entsorgungsfirma nur saubere Betonreste entgegennehmen. In dieser Woche soll entschieden werden, wann der Abriss der Zuckersilos in Waghäusel tatsächlich beginnen kann.