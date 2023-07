per Mail teilen

Seit 2017 ist das Bundesteilhabegesetz in Kraft und soll das Leben von Menschen mit Behinderung verbessern. Im Landkreis Karlsruhe betrachtet man die letzten Jahre mit gemischten Gefühlen.

Behördengänge sollten vereinfacht werden

Durch das Teilhabegesetz sollten beispielsweise Behördengänge vereinfacht werden, indem jede und jeder einen einzigen Ansprechpartner wählen kann, der sich wiederum mit anderen Behörden oder Organisationen vernetzt.

Einer, der die bürokratischen Herausforderungen des Bundesteilhabegesetzes am eigenen Leib erfahren hat, ist Artur Budnik. Er ist halbseitig gelähmt, hat eine Sehbehinderung und arbeitet als Arbeitspädagoge und Jobcoach in einer Behindertenwerkstatt in Karlsruhe-Hagsfeld.

Krankenkasse fühlte sich nicht zuständig

Vor Jahren hat Artur Budnik im Rahmen des erneuerten Teilhabegesetzes bei seiner Krankenkasse einen Zuschuss für ein Fahrrad beantragt, weil er wegen seiner halbseitigen Lähmung nicht so gut zu Fuß unterwegs ist. Doch der Antrag wurde mehrmals abgelehnt. Die Begründung: die Krankenkasse sei nicht zuständig. Dabei war sie es laut dem neuen Gesetz doch.

"Das Tragische war, dass ich mich einer Behörde entgegengestellt sah, die das Gesetz nicht verstanden hat."

Landkreis Karlsruhe: "Zu viel Aufwand, zu viel Bürokratie"

Der Landrat des Landkreises Karlsruhe Christoph Schnaudigel (CDU) bezeichnet das Gesetz als "gut gemeint, aber viel zu viel Bürokratie". Dass jeder Mensch mit Behinderung ganz individuell geprüft werde, sei auch ein großer Personalaufwand. "Wir müssen unterschiedliche Modelle prüfen, die Bedarfe müssen regelmäßig individuell ermittelt werden - in einem sehr aufwendigen Verfahren", erklärt Christoph Schnaudigel. Doch das stelle Kommunen vor große Herausforderungen.

Etwas mehr als 30 Stellen seien im Landkreis Karlsruhe wegen des neuen Gesetzes geschaffen worden, so Schnaudigel weiter. Hinzu käme der Effekt, dass ehrenamtliche Betreuer ihre Aufgaben als Vormunde an das Landratsamt Karlsruhe zurückgegeben hätten, weil sie mit den neuen Mechanismen des Gesetzes nicht klar kämen. "Wir brauchen zusätzlich hauptamtliche Betreuer, die die Arbeit im Sinne der behinderten Menschen erledigen".

"Wir wissen nicht, ob der Mehrwert bei den Menschen mit Behinderung ankommt. Da unterscheidet sich kein Landkreis."

Sorge, dass Aufwand nicht bei den Menschen ankommt

Christoph Schnaudigel befürchtet, dass die Bürokratie überhand nimmt. "Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigt, dass der größte Aufwand, den wir haben, nicht bei den behinderten Menschen ankommt, sondern in der Bürokratie hängen bleibt."

Der Antrag von Artur Budnik hatte es damals sogar bis in den Vorstand seiner Krankenkasse geschafft. Irgendwann hat die Krankenkasse akzeptiert, dass sie für seine Anfrage zuständig ist, hat seinen Antrag aber trotzdem abgelehnt. Budnik hat die Absage akzeptiert. Trotzdem findet er das Gesetz wichtig und bezeichnet es als "Paradigmenwechsel".

Das Gesetz sei von der Idee fantastisch, weil Leistungen nach den Bedürfnissen der Person im Alltag genehmigt oder abgelehnt werden. "Es geht um die einzelne Person und das ist etwas ganz Neues", sagt Artur Budnik.