Der Karlsruher Zoodirektor Matthias Reinschmidt setzt sich in einem offenen Brief an Ministerpräsident Kretschmann für die Öffnung der Tiergärten ein - unabhängig von einer 100er-Inzidenz-Marke. Der zoologische Stadtgarten in Karlsruhe sei ein beliebtes Naherholungsziel. Man könne das in einem Rahmen anbieten, der auch jetzt in der dritten Welle der Pandemie als gefahrlos einzustufen sei. In anderen Städten wie Berlin oder Saarbrücken hätten die Zoos seit Ende des ersten Lockdowns geöffnet, ohne dass es dort Probleme mit Ansteckungen gegeben habe, so Reinschmidt.