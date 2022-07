Artenschutzprojekt Saalbachniederung: Karlsruher Zoo fördert NABU Hambrücken

per Mail teilen

Die Artenschutzstiftung des Zoo Karlsruhe und die NABU Ortsgruppe Hambrücken wollen künftig in der Saalbachniederung zusammenarbeiten. Die Artenschutzstiftung unterstützt dieses einmalige Schutzgebiet mit 10.000 Euro und will dort Kiebitze auswildern.

Die NABU Ortsgruppe Hambrücken um Franz Debatin hat in den vergangenen 30 Jahren immer wieder Grundstücke aufgekauft und diese der Natur zurückgegeben. Inzwischen ist das in Nordbaden größte zusammenhängende Wiesengebiet mit zahlreichen seltenen Vogel und Tierarten entstanden. SWR Reporter Jürgen Essig war mit Franz Dabatin und Zoodirektor Matthias Reinschmidt in der Saalbachniederung.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe will in den Saalbachwiesen ein 1.000 Hektar großes Naturschutzgebiet ausweisen. Dazu sind allerdings noch Absprachen mit den Forstbehörden nötig, um die angrenzenden Waldrandgebiete mit ein zu beziehen. Die Artenschutzstiftung Karlsruhe wird hier eine Auswilderungsvoliere bauen lassen und plant regelmäßig Kiebitze in diesem Gebiet auszuwildern.