Karlsruher Zoo testet Affe auf Coronavirus - zum Schutz aller Tiere

Weil sich auch Tiere mit dem Coronavirus infizieren können, geht der Karlsruher Zoo auf Nummer sicher und testet seine Tiere regelmäßig.

Die Corona-Pandemie hat den Alltag im Karlsruher Zoo verändert. Weil das Coronavirus auch von Menschen auf Tiere übertragen werden kann, gelten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Karlsruher Zoo strenge Regeln. So müssen sie zum Beispiel Masken tragen - bei der Fütterung der Tiere oder auch beim Putzen der Gehege.

Antikörpertest bei Lisztaffe "Dragon"

Zu ihrem eigenen Schutz werden auch die Tiere auf Corona getestet - wie jetzt Lisztaffe "Dragon" per Antikörpertest. Bei einem geplanten Routineeingriff, bei dem der Affe einen Chip bekommt, wird ihm Blut auch entnommen. Das wird dann wiederum auf Corona getestet.

Zootiere sind empfänglich für das Coronavirus, sie können sich infizieren, zum Teil auch Erkrankungssymptome wie Menschen bekommen. Besonders aufpassen müssen die Zoomitarbeiter bei Menschenaffen und den Katzen, erklärt der Pressesprecher des Zoos, Timo Deible.

Schneeleoparden sind besonders gefährdet

Ganz besonders gefährdet sind die Schneeleoparden im Karlsruher Zoo, für die Corona schnell tödlich enden kann. Um Ansteckungen von Mensch zu Tier zu vermeiden sind vor manchen Käfigen zusätzlich Absperrungen angebracht. Am Außengehege der Menschenaffen sind die Fugen abgeklebt.

PCR Tests auch für Vierbeiner

Die Tierpflegerinnen und Pfleger tragen Masken, es gilt Abstand zu halten zu den gefährdeten Tieren. Sollte es durch Besucher oder Zoopersonal doch einmal eine Ansteckung geben, und ein Tier zeigt Coronasymptome, müsste, genau wie bei uns Menschen, ein PCR Test gemacht werden. Nur ist so ein Rachen oder Nasenabstrich deutlich aufwändiger.

"Dann müssen wir teilweise eben auch Tiere in Narkose legen, um dann solch Proben gezielt entnehmen zu können."

Tiere in Zoos an Corona erkrankt - auch Menschenaffen

Im April 2020 gab es die erste Meldung von Löwen und Tigern in einem New Yorker Zoo, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten. Damit war erstmals eine Übertragung vom Menschen auf ein Wildtier in Gefangenschaft festgestellt worden.

Rund ein Jahr später wurden dann in einem Zoo in Kalifornien die ersten Corona-Infektionen bei Menschenaffen bestätigt. Die Tiere hatten zuvor Symptome wie Husten gezeigt. Vermutlich hatten sich die Gorillas trotz Sicherheitsvorkehrungen bei einem infizierten Tierpfleger angesteckt.

Covid-19 ist eine Zoonose - was heißt das? Eine Zoonose ist eine Infektionskrankheit, die sich zwischen Tieren und Menschen übertragen kann. Höchstwahrscheinlich ist das Coronavirus von einer Fledermaus auf den Menschen übergesprungen, also von einem Tier auf den Menschen. Viele Krankheiten sind so entstanden: Tollwut, Malaria, Ebola, die Pest und Tuberkulose. Die Anzahl der Zoonosen steigt - vermutlich weil der Mensch immer stärker in die Lebenswelt von Tieren vordringt.

Auch Haustiere können sich mit dem Coronavirus anstecken

Auch Haustiere können sich mit dem Coronavirus infizieren - das haben bereits einige Fälle auch in Deutschland gezeigt. Nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) erfolge die Infektion in der Regel vom Mensch auf das Tier. In Deutschland gebe es bislang 13 gemeldete Infektionen von Haustieren, davon eine bei einem Hund und zwölf bei Katzen.

Für relevante Übertragungen des Coronavirus Sars-CoV-2 von Haustieren auf den Menschen in Deutschland hat das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit keine Hinweise.