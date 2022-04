Neuer Eisbär Lloyd zieht in den Karlsruher Zoo ein

Der Karlsruher Zoo bekommt einen neuen Eisbären. Nach dem Tod von Eisbär Blizzard Anfang des Jahres soll er der noch verbliebenen Eisbärendame Charlotte Gesellschaft leisten.

Der neue Eisbär heißt Lloyd, ist 21 Jahre alt und kommt aus Norddeutschland. Dort hat er bislang im Zoo in Bremerhaven gelebt und mit der Eisbärendame Valeska vier Jungtiere gezeugt. Am Montagmorgen wurde Lloyd in Bremerhaven vom dortigen Zootierarzt in Narkose gelegt und in eine entsprechende Transportbox gebracht. Er soll in der Nacht zum Dienstag in Karlsruhe eintreffen.

Neuer Eisbär soll keinen Nachwuchs zeugen

Um die genetische Vielfalt bei Eisbären in menschlicher Obhut möglichst groß zu halten, ist laut Karlsruher Zoo von Zuchtexperten entschieden worden, dass Lloyd nach Karlsruhe kommt.

"Aktuell werden wir mit ihm nicht züchten, er hat auch ein Verhütungsimplantat."

Da es in europäischen Zoos in den vergangenen Jahren bei Eisbären einigen Nachwuchs gab, hat der Zuchtkoordinator für fast alle Paare einen Zuchtstopp erlassen. Der Grund ist laut Karlsruher Zoo, dass auch für die Jungtiere geeignete Haltungen zur Verfügung stehen müssen. Dabei spielt der Krieg in der Ukraine eine entscheidende Rolle, da Eisbärenhaltungen in Russland und der Ukraine für eine Jungtierübernahme zurzeit nicht zur Verfügung stehen.

Eisbär Lloyd kann kräftig zubeißen und wird im Karlsruher Zoo wohnen. Pressestelle Zoo am Meer Bremerhaven

Eisbär Blizzard ist im Karlsruher Zoo gestorben

Im Februar ist Eisbär Blizzard im Karlsruher Zoo gestorben. Tierpfleger hatten den Eisbären tot in der Innenanlage gefunden. Zuvor waren bei dem Bären schlechte Nierenwerte festgestellt worden.

Der neue Eisbär Lloyd soll mit der noch verbliebenen Eisbärendame Charlotte vergesellschaftet werden. "Dieser Wechsel ist sinnvoll für Bremerhaven, die für ihre drei Bären nun mehr Platz haben. Und wir freuen uns, wieder zwei Eisbären in Karlsruhe halten zu können", erläutert Zoodirektor Matthias Reinschmidt. Beide Tiere sollen nach einer mehrwöchigen Eingewöhnungsphase gemeinsam auf der insgesamt rund 2.000 Quadratmeter großen Anlage leben.