Achtung Großkontrolle! Der Zoll hat am Mittwoch in Graben-Neudorf einen seltenen Einblick in seine Arbeit gewährt. Rund 90 Beamte waren dort seit den Morgenstunden auf einer Großbaustelle unterwegs und überprüfen Baufirmen auf mögliche Schwarzarbeit. Zuletzt wurde in Deutschland illegale Beschäftigung in Höhe von rund 800 Millionen Euro pro Jahr aufgedeckt - mit hoher Dunkelziffer.