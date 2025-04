Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden: Zoll entdeckt geschützte Korallen im Gepäck

per Mail teilen

Der Karlsruher Zoll hat am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden geschützte Korallen im Gepäck eines Reisenden entdeckt und beschlagnahmt. Der 43-Jährige hatte keine Genehmigungen.

Mehrere geschützte Korallen haben Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe an Ostern im Gepäck eines Reisenden festgestellt. Der 43-Jährige war am Ostermontag aus Ägypten am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden angekommen.

Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden: Röntgengerät macht auf Korallen aufmerksam

Mit einem Röntgengerät wurden die Zollbeamte auf eine auffällige Struktur im Gepäck aufmerksam. Bei der genaueren Kontrolle des Koffers bemerkten sie dann 23 Steinkorallen und zwei Schneckengehäuse. Nach dem Washingtoner Artenschutzabkommens ist für die Einfuhr eine Genehmigung notwendig.

Wir appellieren an alle Reisenden, sich vor dem Urlaub über die geltenden Bestimmungen zu informieren und keine geschützten Tiere oder Pflanzen - oder Teile davon - mit nach Hause zu bringen.

Zoll Karlsruhe beschlagnahmt Korallen

Die Korallen wurden vom Zoll Karlsruhe beschlagnahmt. Gegen den Reisenden wird nun ermittelt, da er die notwendige Genehmigung nicht vorlegen konnte.