Bundestagsneuling Zoe Mayer erlebt spannende erste Wochen in Berlin

Zoe Mayer hat für die Grünen zum ersten Mal das Direktmandat in Karlsruhe gewonnen. Die ersten Wochen im Bundestag und in Berlin waren spannend, wie sie im SWR-Interview erzählt.

"Seit ich denken kann, bin ich ein politischer Mensch", sagt Zoe Mayer im Sonntagsspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg. Das begann schon in der Schule, als sie sich für den Tierschutz engagierte und mit ihrer Klasse Spenden sammelte.

So kam sie auch zur Grünen Jugend in Karlsruhe, wurde mit 18 in den Gemeinderat gewählt. Dort wurde sie Fraktionsvorsitzende und jetzt mit 26 Jahren Bundestagsabgeordnete, als direkt gewählte Kandidatin im Wahlkreis Karlsruhe-Stadt. Die ersten Wochen in Berlin waren spannend und turbulent, erzählt sie im Gespräch mit SWR-Moderator Jürgen Essig.

Mitglied der größten grünen Fraktion aller Zeiten

Als Mitglied der größten grünen Bundestagsfraktion aller Zeiten hat sich Zoe Mayer an den Vorbereitungen für die Koalitionsverhandlungen mit SPD und FDP beteiligt. Die Themen Tierschutz und Klima sind ihr wichtig, und sie hofft, künftig ihre Stimme zu diesen Themen einbringen zu können.

In der Fraktion herrsche eine gute Stimmung, auch weil es viele junge Abgeordnete gebe, die frischen Wind in den Bundestag bringen, sagt Zoe Mayer. Es sei ein fordernder Beruf, ein Abenteuer, irgendwas zwischen Selbsterfüllung für einen Job, den sie liebe, und Selbstaufgabe, weil es kaum noch Zeit für ein Privatleben gebe.