Mit einem digitalen Tag der offenen Tür gibt das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe heute einen Einblick in seine Ausstellungen, Arbeiten und hinter die Kulissen. Im ZKM Livestream gibt es beispielsweise Führungen zu entlegenen Winkeln des ZKM, Einblicke in Sammlung und Restaurierung von computerbasierten Kunstwerken, Interviews mit Multimedia-Künstlern und Performern oder Konzerte. Der Tag wird auch auf Instagram mit Beiträgen begleitet, zum Beispiel einer Führung durch die Ausstellung "Critical Zones". Zudem öffnet das ZKM auch "On-Demand" seine Türen, um virtuell durch Ausstellungen zu schlendern, einen Solarhubschrauber zu bauen oder eine Restauratorin bei der Gartenarbeit zu begleiten.