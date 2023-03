ZKM-Chef Peter Weibel ist tot

Weibel stand mehr als 24 Jahre lang an der Spitze des ZKM. Der Medienkünstler entwickelte das Haus zu einer international renommierten Institution mit weltweit einzigartigem Profil. Bis zuletzt arbeitete Weibel an anstehenden Ausstellungen und anderen Veranstaltungen. Weibels Ansätze waren immer herausfordernd, in seinen brillanten Konzepten war Weibel dem Heute voraus, sagte die baden-württembergische Kunstministerin Petra Olschowski. Karlsruhe verliere mit Weibel einen Pionier und eine herausragende Persönlichkeit, betonte Oberbürgermeister Frank Mentrup. Weibel wurde 1944 in Odessa geboren und sollte Ende März in den Ruhestand gehen.