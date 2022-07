Ausstellung des Video-Künstlers John Sanborn im ZKM

Werke des amerikanischen Videokünstlers John Sanborn sind ab Samstag im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien zu sehen. Die Schau ist eine Retrospektive der Arbeiten von Sanborn aus den letzten 40 Jahren, die bislang größte Schau von John Sanborn in Europa. Der Künstler gilt als einer der Wegbereiter der amerikanischen Videokunst. In den 80er Jahren arbeitete er mit Musikern wie Philipp Glass, Grace Jones oder den Rolling Stones zusammen. Danach entschied sich der heute 67-Jährige zunächst für eine Karriere im Film und Videobusiness, bevor er im Alter von 60 Jahren zur Kunst zurückkehrte. Die Ausstellung im ZKM trägt den Titel "Between Order and Entropy" - frei übersetzt: zwischen Ordnung und Chaos. Sie enthält Video- und Virtual Reality-Installationen und ist im ZKM in Karlsruhe noch bis Ende Oktober zu sehen.