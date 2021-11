Zitterpartie für Pforzheimer Budenbetreiber

Atmo

Auf den ersten Blick sieht alles normal aus: Überall werden Kisten ausgeladen, Lichterketten montiert, In den Würstchenbuden werden die Grillgeräte aufgebaut. Doch nichts ist normal auf dem diesjährigen Goldenen Weihnachtsmarkt in Pforzheim. Denn auch Wolf-Dieter Haarkammer weiß nicht, ober er nicht schon in wenigen Tagen nicht alle seine Haushaltwaren wieder einpacken muss:

O-Ton: …unerträglich.

Auch Langos-Verkäufer Michael Daubner steht die Ratlosigkeit ins Gesicht geschrieben. Eingerichtet hat er seine Hütte noch nicht. Angesichts der Hängepartie mache er erst mal langsam, sagt er:

O-Ton: …Katastrophe.

Eine Absage wäre für die Marktleute nach zwei katastrophalen Coronajahren ein weiterer Schlag, den vielleicht manche Betriebe nicht überleben werden, meinen einige. Alle haben sie Angst, auf ihren Kosten sitzenzubleiben – und Kosten entstünden immer, das ganze Jahr über:

O-Ton….auf ich zu.

Marktmeister Mark Pfrommer hat keinen leichten Job in diesen Tagen. Seine Markleute kennt er zum Teil schon seit vielen Jahren – er leide mit ihnen, erzählt er, und weiß, dass er nur vertrösten kann:

O-Ton: …funktioniert.

Spätestens am Donnerstag soll in Pforzheim die Entscheidung fallen: Weihnachtsmarkt ja oder nein. Und wenn er doch eintritt, der worst case, also die Absage? Dann meint die 83-jährige Marktfrau Doris Wölfel nur trocken:

O-Ton: …oder?