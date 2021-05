per Mail teilen

In Oberreichenbach (Kreis Calw) ist am Montag ein Zigarettenautomat gestohlen worden. Die Täter sollen den Automaten gegen 3:30 Uhr in der Nacht aus einer Hauswand gerissen haben und sind anschließend damit geflüchtet. Dabei wurde auch die Wand beschädigt. Der Sachschaden wird laut Polizei auf über 10.000 Euro geschätzt.