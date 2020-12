In Ettlingen haben Einbrecher in der Nacht zum Sonntag Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Eine Anwohnerin hatte am Abend Klopfgeräusche am benachbarten Supermarkt wahrgenommen und einen grauen Lieferwagen auf dessen Parkplatz bemerkt. Laut Polizei gelangten die Einbrecher über den Keller in den Markt.