Eine Gruppe von zehn Männern soll in großem Stil Zigarettenautomaten geplündert haben. Auf Antrag der Karlsruher Staatsanwaltschaft wurde gegen sie Haftbefehl wegen schweren Bandendiebstahls erlassen.

Der geschätzte Schaden soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft im sechsstelligen Bereich liegen. Seit April ermittelt die Kriminalpolizei in Karlsruhe gegen die Gruppe, die in mehr als zwanzig Fällen Zigarettenautomaten von Hauswänden gerissen, abtransportiert und aufgebrochen haben soll.

Festnahme auf frischer Tat

Die Tatorte lagen in den Landkreisen Karlsruhe, Calw und Freudenstadt sowie in Rheinland-Pfalz. Nach einem mutmaßlichen Zigarettenautomatendiebstahl in Baiersbronn (Kreis Calw) in der Nacht von Sonntag auf Montag wurden sieben Tatverdächtige gefasst. Zwei von ihnen waren nach Eintreffen der Polizei zunächst geflohen, wurden aber im Rahmen der Fahndung kurz darauf festgenommen. Dabei war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Die Beschuldigten sind im Alter zwischen 17 und 46 Jahren. Bei Wohnungsdurchsuchungen hat die Polizei umfangreiches Beweismaterial sowie Diebesgut sichergestellt.