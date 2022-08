Ziegen und Schafe als natürliche Rasenmäher an der A5

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest setzt statt Rasenmähern Ziegen und Schafe ein. Sie weiden an eingezäunten Stellen entlang der Autobahn - und bringen mehrere Vorteile.

Paarhufer statt Unimog und Motorsense: Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest verfolgt ein neues Konzept zur Landschaftspflege und setzt zum Mähen an der Autobahn 5 Ziegen und Schafe ein. Die weiden nicht direkt am Fahrbahnrand, sondern nur in eingezäunten Flächen wie etwa am Havariebecken auf der Höhe Karlsruhe-Süd.

Mähen wichtig für Funktionsfähigkeit der Becken

Aber nicht nur wegen der Zäune grasen die Tiere ausgerechnet dort: Sie sorgen damit auch dafür, dass die Havariebecken funktionsfähig bleiben. Denn so ein Havariebecken soll im Falle eines Unfalls Öl oder Benzin auffangen, damit es nicht in das Grundwasser gelangt. Damit diese Becken im Ernstfall ihre Funktion richtig erfüllen, müssen sie regelmäßig gepflegt werden - zum Beispiel durch regelmäßiges Ausmähen.

Rund vier Wochen in jedem Becken

Mit den Schafen und Ziegen funktioniert das dann so: Die Tiere sind laut der Autobahn GmbH in jedem Havariebecken für rund vier Wochen im Einsatz, bis das Gelände vollständig abgegrast ist. Dann werden sie an einem anderen Becken eingesetzt.

Havariebecken bieten gute Gegebenheiten für Tiere

Die Schafe und Ziegen haben gleich mehrere Vorteile im Vergleich zu Mähmaschinen. Einer davon: Sie mähen umweltfreundlich, wie Walter Dal-Margo, Projektleiter Landschaftsplanung der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, erklärt.

"Die Blüten für das nachwachsende Gras für die Bienen und Schmetterlinge werden natürlich umgebaut im Magen und wieder ausgesät. Und wir zerstören keine Kleinstlebewesen durch Maschineneinsatz."

Christine Baur-Fewson, Direktorin der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, sieht noch einen weiteren Vorteil: das Sparen.

"Durch den Einsatz von Schafen und Ziegen als natürliche Rasenmäher können wir wichtige Ressourcen wie Diesel einsparen, da der Einsatz schwerer Mähmaschinen oder Unimogs zur Landschaftspflege entfällt."

Gleichzeitig unterstütze man auf diese Art regionale Schaf- und Ziegenhirtinnen und -hirten auf der Suche nach geeigneten Weideflächen für ihre Tiere.

Mehr als die Hälfte der Havariebecken beweidet

Bereits 40 von 70 Havariebecken in der Region Karlsruhe, Mannheim und Walldorf werden nach Angaben der Autobahn GmbH bereits auf diese Weise beweidet. Dazu sollen noch weitere Flächen kommen, für die die Autobahn GmbH Südwest verantwortlich ist.

Die Idee zum Beweiden kam laut Dal-Margo von einem Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Mannheim, der selbst einen Bauernhof habe.

"Der wollte mal versuchen, wie das aussieht, ob wir das machen können. Wir hatten das dann als Pilotprojekt gemacht. Und das hat super geklappt. Und von daher haben wir das dann ausgeweitet."

Für die Betreibergesellschaft soll der Einsatz der Tiere laut Del-Margo vor allem eins sein: ein Aushängeschild für nachhaltige und umweltfreundliche Landschaftspflege.