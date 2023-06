Karlsruhe: ZG-Raiffeisen meldet Gewinne und steigende Mitgliederzahlen

Die ZG-Raiffeisen-Gruppe mit Sitz in Karlsruhe zieht eine positive Bilanz für das Geschäftsjahr 2022. Das Unternehmen profitierte auch von der unruhigen Lage an den Märkten.

Die Zentral-Genossenschaft der badischen Landwirte profitierte letztes Jahr von den Entwicklungen an den Weltmärkten. Das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe erwirtschaftete 2022 ein Ergebnis vor Steuern von knapp 20 Millionen Euro, ein Plus von rund vier Prozent gegenüber 2021. Beim Umsatz legte die Raiffeisen-Gruppe knapp 27 Prozent zu.

Großer Zuwachs bei Agrar und Energie

Vor allem in den Geschäftsbereichen Agrar und Energie gab es große Umsatzzuwächse. Dies sei in erster Linie auf die Preisentwicklungen an den internationalen Märkten wie den Rohstoffmärkten zurückzuführen, so der Vorstand. Gerade der Krieg in der Ukraine habe die Preise explodieren lassen. Tägliche Preisschwankungen von 20 Euro pro Tonne seien keine Seltenheit gewesen. Der Geschäftsbereich Märkte verzeichnete dagegen einen Rückgang von gut sechs Prozent, was laut Unternehmen immer noch deutlich über dem Umsatz vor der Pandemie lag.

Steigende Mitgliederzahlen

Zuwachs konnte die ZG-Raiffeisen auch bei den Mitgliedern verzeichnen. Mit aktuell 4.917 seien es so viele wie noch nie zuvor. Insgesamt werde man an die Mitglieder über 1,5 Millionen Euro an Dividende und Warenrückvergütung auszahlen können. "Das ist ein wichtiges Signal an die Landwirte, die vor dem Hintergrund von Klimawandel, agrarpolitischen Entwicklungen und Preisturbulenzen weiter stark unter Druck stehen", so die ZG-Raiffeisen.