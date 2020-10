per Mail teilen

Flexibel, günstig, klimaneutral: Die Alternative zum eigenen (Zweit)Auto. So wirbt zeozweifrei.unterwegs im nördlichen Landkreis Karlsruhe für ihr Carsharing Modell. An 50 verschiedenen Stationen zwischen Dettenheim im Westen und Sulzfeld im Osten stehen Elektrofahrzeuge zur Verfügung, die man mieten kann. Seit vier Jahren läuft dieses Carsharing Modell, das von der Regionalen Wirtschaftsförderung in Bruchsal betrieben wird. Jürgen Essig hat für SWR4 BW nachgefragt, wie es angenommen wird.