Zentraler GEW-Streiktag in Karlsruhe

Bis zu 1.000 Streikende aus dem ganzen Land erwartet die Gewerkschaft in Karlsruhe, außerdem eine Delegation aus Rheinland-Pfalz. Nach einer Kundgebung um 13 Uhr wollen die Lehrerinnen und Lehrer vor das Gebäude des Regierungspräsidiums ziehen, um dort ihre Forderung nach mehr Geld zu unterstreichen. Wieviel Unterricht durch den Streik ausfällt lasse sich erst im Lauf des Dienstags genau sagen, so ein Gewerkschaftssprecher. Stark betroffen seien auf jeden Fall die Sozialpädagogischen Bildungs- und Beratungsstellen im Land mit einem großen Anteil Angestellter. Die GEW fordert 10,5 Prozent mehr Geld, die Länder haben noch kein Angebot vorgelegt. Die dritte Verhandlungsrunde findet in einer Woche statt.