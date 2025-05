Das Kriegsende am 8. Mai 1945 erlebte Heinz Geier aus Pforzheim nicht in seiner Heimat, sondern in einem Dorf in Thüringen. Einige Monate später kehrte er zurück. Heinz Geier erinnert sich.

Am 8. Mai 1945 trat die bedingungslose Kapitulation des Deutschen Reichs in Kraft – sie beendete den Zweiten Weltkrieg. In Pforzheim , das seit dem Luftangriff vom 23. Februar in Trümmern lag, hatten die Kampfhandlungen schon im April geendet. Die französische Armee hatte bis zum 18. April die gesamte Stadt eingenommen. Heinz Geier aus Pforzheim erlebte Kriegsende in Thüringen Kurz nach der Zerbombung Pforzheims war Heinz Geier mit seiner Mutter und den Geschwistern geflohen – in ein Dorf nach Thüringen, wo zu dem Zeitpunkt auch sein Vater war. "Hinternah" hieß das Dorf, es war nach Kriegsende unter amerikanischer Besatzung. Dort haben wir den Einmarsch der Amerikaner erlebt. Das war ein ganz enges Tal. Wir sahen von weitem, wie die Amerikaner den Ort umzingelt haben. Zum Glück habe der Dorf-Bürgermeister verordnet, dass Hinternah nicht verteidigt werden solle. Stattdessen sollten weiße Fahnen aufgehängt werden. Die Soldaten seien nur vorbeigekommen und hätten "hi" gesagt – sie hatten offensichtlich kein Interesse an uns, erzählt Heinz Geier. Passierschein für Arbeitskräfte: Familie kehrte zurück nach Pforzheim Nach Ende des Krieges habe der frühere Chef seines Vaters der Familie geholfen, erklärt der heute 92-Jährige. Der holte die Familie zurück nach Pforzheim, indem er sie für den Katharinentaler Hof als dringend benötigte Arbeitskräfte anforderte. Damit bekamen sie einen Passierschein und konnten mit einem Lastwagen zurückkehren nach Pforzheim. Allerdings sei ihre ehemalige Wohnung belegt gewesen von den ausgebombten Freunden des Großvaters. Bis Weihnachten 1945 mussten sie sich daher eine Doppelhaushälfte mit 28 Menschen teilen. Zeitzeugen erinnern sich an die Zerstörung Pforzheims am 23. Februar 1945 Die eindringlichste Erinnerung hat Heinz Geier aber an die Zerstörung Pforzheims am 23. Februar 1945 – nur wenige Wochen vor Kriegsende. In dieser Nacht im Februar wurde die Stadt bei einem 20-minütigen Großangriff britischer Bomber zerstört. Fast 18.000 Menschen starben im Bombenhagel und im darauf folgenden Feuersturm. Die Zeitzeugen Heinz Geier und Ellen Eberle erzählen: